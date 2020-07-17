Обманутые дольщики ЖК «Тридевяткино царство» обратились за помощью к Италии и Израилю

Обманутые дольщики петербуржского ЖК «Тридевяткино царство», до сих пор ожидающие сдачи своего жилья в трех недостроенных корпусах, объединились в социальных сетях и взялись за сбежавших за рубеж предполагаемых похитителей их средств, Владимира Оксмана и Арсения Васильева. Последние с ноября прошлого года находятся в международном розыске после заочного предъявления им обвинения в хищении 2,8 млрд рублей. Следствие считает, что они похитили средства тех, кто вложился в строительство ЖК в Мурино на ул. Шоссе в Лаврики.

Корреспонденту Федерального агентства новостей дольщица Алина, ожидающая постройки своего дома в «Тридевяткином царстве», пояснила:

«Группа «Унисто Петросталь» давно не исполняет своих обязательств. Часть компаний холдинга проходит банкротство. Моя история с ипотекой в их строящемся ЖК «Тридевяткино царство» длится более трех лет. Для себя решила, что ожидать быстрого разрешения ситуации с достройкой не стоит. Сейчас в этот процесс вовлечены власти Ленинградской области и, может быть, примет участие федеральное АО «ДОМ.РФ». Но у правительства области таких же пострадавших 15 тысяч человек, а «ДОМ.РФ» должен помогать всем регионам, да еще получать какую-то прибыль. Помогать себе в убыток они не станут. Правоохранительные органы также не обязаны возмещать нам вред. Их функция — наказание».

Как рассказывает Алина, вместе с другими обманутыми дольщиками она решила разыскать хозяина группы компаний.

«Пока платим ипотеку «за воздух», станем разыскивать бывшего хозяина группы компаний «Унисто Петросталь» Оксмана и его зятя Васильева. Будем рассказывать всем, что они сделали с сотнями бедных людей в России. Вроде бы они сейчас за границей. Нам не нужна их выдача, нам нужны наши деньги или жилье. По данным СМИ, сейчас у них арестованы активы в России более чем на 1,5 миллиарда рублей. Этого не хватит на достройку. В очереди, кроме дольщиков, стоят банки, предприятия-поставщики и подрядчики», — рассказывает Алина.

Со слов собеседницы ФАН, дольщики выяснили, что Оксман, предположительно, находится в Израиле, а Васильев — в Италии. Сообща они составили обращение к правительствам этих государств и в крупные национальные СМИ: в итальянскую RAI и израильскую Israel Hayom.

«Там мы кратко рассказали, откуда деньги у этих «замечательных людей» на приобретение ими и членами их семей недвижимости. Упоминаем и то, что имеются признаки легализации преступно нажитых средств. Это во всех странах наказуемо. Сколько бы не потратили эти люди на адвокатов, у них попросят объяснить, откуда деньги на переезд и дальнейшее высококлассное проживание их многочисленных семей, приобретение жилья и авто в новой стране. Надеемся, что в рамках международных соглашений сведения об этом запросят у России. Нас более тысячи. Пусть каждый составит хотя бы по одному обращению в месяц. У нас есть переводчики, а 500 рублей на марки мы уж найдем. Посмотрим, насколько спокойно они уйдут от ответственности, наслаждаясь деньгами из России. Ресурсов у обманутых дольщиков больше, чем у Васильева и Оксмана вывезенных за рубеж средств».

По данным ФАН, 18 марта этого года Владимир Оксман был признан банкротом по иску банка «Санкт-Петербург» на 577 млн. рублей. 22 июля суд рассмотрит новые требования этого же банка к Оксману на 900 млн.

Сведениями о банкротстве Арсения Васильева, экс-генерального директора УК группы «Унисто Петросталь», суды не располагают.

Корреспондент ФАН сам увидел, что на площадке ЖК «Тридевяткино царство» никаких строительных работ не ведется. На месте находятся лишь несколько сторожей. Два корпуса из трех на стадии готовности от 40 до 90%. Третий едва достиг нулевого цикла строительства: на его месте мы обнаружили лишь панели первого этажа. Сегодня треть из 1200 дольщиков надеется на заселение.