Валерия иронично ответила высмеявшей ее подписчице

Москва, 17 июля. Певица Валерия неоднозначно ответила на критику своей подписчицы. Реакция звезды появилась в ее Instagram.

Артистка опубликовала в соцсети фото со своего завтрака на веранде одного из московских ресторанов и призналась, что очень любит начинать день на свежем воздухе.

«Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе — особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались — вот такие перемены», — написала она в посте.

Многие фолловеры разделили любовь певицы к ресторанным завтракам, отметив, что тоже не прочь с утра выпить кофе вне дома. Некоторые решили просто оставить артистке комплименты по поводу ее внешнего вида. Однако другие с укором назвали исполнительницу «труженицей и пахарем», намекая, что эстрада — это не труд.

«Пахарь. Ну, да, микрофончик какой тяжелый», — высмеяла звезду пользовательница nadezhda_repina_sarasvati.

Валерия решила не оставлять этот комментарий без внимания.

«Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?» — иронично ответила певица. «Ага, вагоны разгружаю», — отреагировала ее оппонентка. «По первому комментарию, кстати, видно», — съязвила Валерия.

Многие подписчики, несмотря на неоднозначное замечание певицы, поддержали ее. Они призвали артистку не обращать внимание на «желчных» хейтеров.