В ПФР рассказали, как увеличатся пенсии россиян в ближайшие три года

Москва, 17 июля. Пенсии россиян достигнут самого высокого показателя в 2023 году и составят 19 283 рубля. Такие цифры указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Увеличивать пенсии планируется за счет индексации. Отметим, что теперь ежегодная индексация пенсионных выплат и пособий закреплена в Конституции РФ.

Запланированный уровень индексации пенсий превышает среднегодовую инфляцию. Согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года среднегодовая инфляция составит не более 4%.

Напомним, с 1 августа будут проиндексированы пенсии участников программы софинансирования. Также индексация ждет получателей накопительных пенсий. Кроме того, с 1 августа пройдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Один балл равен 93 рублям. Таким образом, прибавка составит около трехсот рублей.

Также увеличенную выплату за счет индексации в июле–августе 2020 года получат пенсионеры-опекуны. Ежемесячная прибавка может составить три–четыре тысячи рублей.

Ранее в ПФР рассказали, что с 1 января 2021 года российских пенсионеров ждет изменение порядка выплат. До начала следующего года в РФ действует упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат, введенный в связи с пандемией коронавируса. Сейчас пенсионеры могут обращаться за получением некоторых госуслуг по телефону или через Сеть.