Американские ученые доказали пользу регулярного секса

Москва, 17 июля. Ученые из исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе в США доказали пользу регулярного секса. По их словам, занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Как пишет The Sun, в эксперименте, который продолжался 11 лет, приняли участие 15 тысяч человек. Более половины добровольцев занимались сексом не реже одного раза в месяц, при этом 36% занимались сексом как минимум раз в неделю.

За 11 лет скончались 228 человек из числа испытуемых. При этом 29 человек из них умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 — от рака. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что активная сексуальная жизнь снижает риск преждевременной смерти в среднем на 49%. Здоровая сексуальная жизнь сокращает вероятность умереть от сердечной болезни на 21%, а от рака — на 69%.

Ранее иммунолог и академик РАН Валерий Черешнев рассказал о пользе секса в период эпидемии коронавируса. По его словам, это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза. Также Черешнев рассказал о влиянии крепкого алкоголя на иммунитет. По словам эксперта, спиртные напитки не несут ничего хорошего для организма.

Кроме того, Черешнев призвал не рассчитывать на «волшебное действие» имбиря и лимона в период эпидемии. Он отметил, что в больших количествах такие продукты могут навредить иммунитету.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о связи секса с распространением коронавируса. По его словам, у пары, которая проводит время дома, гораздо меньше шансов заразиться.