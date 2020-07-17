Пушков объяснил, почему Украина пропадет без России

Москва, 17 июля. Украина не может существовать без России, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев». Пушков объяснил этот очередной выпад, основанный на мифе о «российской угрозе».

«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези», — отметил он.

Сенатор обратил внимание, что смысл существования Украины теряется без России, у этой страны просто нет другого места в мире, как относительно своего соседа. А вот Россия обойтись без Украины может спокойно, передает его слова «ФедералПресс».

«С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО?» — объяснил Пушков.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.