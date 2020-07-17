Находящийся в СИЗО Олег Соколов рассказал, чему будет посвящен его роман

Москва, 17 июля. Находящийся в СИЗО историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, приступил к написанию романа о русском офицере-кавалергарде. По его словам, работа над произведением позволяет ему пережить непростую полосу в жизни.

Известно, что роман бывшего доцента СПбГУ будет посвящен событиям после подписания Тильзитского мира — мирного договора, заключенного в 1807 году между Александром I и Наполеоном. Согласно сюжету, русский офицер-кавалергард отправляется в Париж на помощь князю Петру Волконскому, которому Александр I поручил изучить «науку побеждать» армию Наполеона.

«Историк-расчленитель» говорит, что пока еще делает наброски будущего романа, а друзья присылают ему отсканированные страницы интересующих его книг.

Ранее историк Евгений Понасенков назвал Олега Соколова «существом, окончательно потерявшим совесть и разум». Таким образом он ответил на обвинения экс-доцента СПбГУ в том, что именно Понасенков является «настоящим виновником» трагедии. По словам Соколова, его научный оппонент организовал против него травлю, которая в итоге и стала одной из причин инцидента.

Напомним, что убийство Анастасии Ещенко произошло в ноябре 2019 года. Олега Соколова выловили из реки Мойки, он пытался скрыть следы преступления. В его рюкзаке лежали отрубленные руки и пистолет. В квартире историка нашли остальные части тела девушки.