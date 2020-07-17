Врач объяснила, как побороть сонливость на работе

Москва, 17 июля. Неумеренное употребление кофе и энергетиков далеко не лучший вариант, чтобы побороть сонливость на рабочем месте. Об этом предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт отметила, что зачастую человека клонит в сон из-за нарушения режима отдыха или храпа, который не позволяет спать без пауз. Самый разумный выход из ситуации — нормализовать режим сна, подчеркнула Павлова.

Врач заметила, что кофе, чай и энергетики, а также контрастный душ могут обернуться для организма неприятными последствиями. Например, ослабленной работой надпочечников.

Павлова назвала лучшей временной мерой для борьбы с сонливостью умеренную физическую активность и питьевую воду. По словам врача-эндокринолога, прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, приседания и отжимания — наиболее эффективный и безвредный способ взбодриться.

«Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности», — объяснила Павлова в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева высказалась о вреде кофе, в особенности в жаркую погоду. Употребление ароматного напитка ускоряет выведение жидкости из организма, что в жару особенно опасно. Врач посоветовала до или после приема кофе выпить стакан воды. А людям с мочекаменными болезнями и поражением почек ограничить употребление этого напитка до одной чашки в сутки.