ПФР рассказал, кто получит прибавку к пенсии свыше 5 тысяч рублей

Москва, 17 июля. Получатели страховой пенсии, которые достигли 80-летнего возраста, получат прибавку свыше пяти тысяч рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек. После 80 лет она увеличится вдвое. То есть, пенсия увеличивается на 5686 рублей 25 копеек», — пояснили в фонде.

Также в ПФР сообщили, что для получения прибавки не нужно подавать никаких заявлений. Повышенная выплата назначается автоматически со следующего месяца поле исполнения 80 лет. Кроме того, предусмотрена доплата с даты рождения.

При этом в ПФР отметили, что прибавка к страховой пенсии не назначается инвалидам первой группы, достигшим 80 лет. Дело в том, что граждане из данной категории уже получают двойную фиксированную выплату в связи с инвалидностью. По закону получить прибавку можно только по одному из оснований: достижение 80 лет или первая группа инвалидности.

Ранее стало известно, что ПФР подготовил проект постановления об особом порядке оформления пенсий и социальных пособий до января 2021 года. Согласно особому порядку, заявитель может обратиться в отделение ПФР по телефону или онлайн. Кроме того, в фонде отметили, что для назначения или продления некоторых выплат обращение гражданина вообще не требуется.