Москва, 16 июля. Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Как говорится в сообщении, данные якобы похищала «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear. Несмотря на отсутствие доказательств, центр предположил, что группа «почти наверняка» входит в российскую разведструктуру.

Как уточнили в Лондоне, кражи якобы осуществлялись на протяжении всего года. В центре добавили, что хакеры использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков.

Британские власти пытаются найти любые причины, чтобы обвинить Россию в каких-то фантастических вещах. Такое мнение высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя заявление Лондона о якобы совершенных РФ кибератаках на организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.

В национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC) пояснили, что разведка стремилась похитить данные о препарате. В ведомстве уточнили, что Россия также собирала информацию об изучении вируса. Известно, что хакеры в ходе атаки использовали фишинг и пользовательские вредоносные программы, а именно «WellMess» и «WellMail».

Он считает, что некоторые страны преследуют свои собственные интересы, пока Великобритания и ее союзники работают над созданием вакцины и защищают здоровье всего мира.

В Британии рассказали, что в атаке были замешаны следующие хакерские группировки: «APT29», «Cozy Bear» и «The Dukes». Лондон уверен, что первая из них подчиняется российской разведке.

Юрий Швыткин признался, что считает подобного рода заявления Лондона «несусветной глупостью».