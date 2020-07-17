Выяснились новые подробности развода Асмус и Харламова

Москва, 17 июля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов оказался инициатором развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом свидетельствует опубликованный в СМИ судебный документ, в котором комик указывается как истец, а артистка — как ответчик.

Звездная пара объявила о разводе в июне. Супруги, чей разрыв отношений по времени совпал с решениями разойтись многих других известных союзов, пошутили, что «тоже в тренде». Они прожили вместе восемь лет и вдвоем воспитывают общую пятилетнюю дочь Настю.

Причина развода остается неизвестной, новых подробностей об этом нет. Сами знаменитости уверяют, что она кроется не в нашумевшем фильме «Текст», самоизоляции или влиянии человека со стороны. По их словам, это решение не спонтанное, оно было принято после продолжительных раздумий и сформулировано почти год назад.

Сейчас бывшие возлюбленные живут отдельно, но недалеко друг от друга — Харламов снимает дом поблизости от жены и часто навещает дочь. Не исключено, что впоследствии в том же районе он приобретет себе новую недвижимость, чтобы надолго не разлучаться с ребенком.

Как известно, новых партнеров ни у Харламова, ни у Асмус пока нет. Уже практически одинокая актриса активно берет подработки и даже проводит рекламные конкурсы в соцсетях, а юморист ведет светскую жизнь. За годы карьеры он скопил достаточные сбережения, чтобы расслабиться.

Романа с артисткой Яной Кошкиной, который ему приписывали в некоторых СМИ, у него нет. В этом KP.Ru заверил коллега комика.