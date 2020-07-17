Бузова оголила грудь для обложки Playboy

Москва, 17 июля. Певица Ольга Бузова сфотографировалась для обложки известного мужского глянца, и одна деталь бросилась в глаза поклонникам. Как писали средства массовой информации, «поющая ведущая» Ольга Бузова увеличила себе грудь.

Подписчики певицы внимательно разглядывали каждое ее новое фото в социальной сети. При этом сама Бузова отрицала, что сделала пластическую операцию. В четверг певица разместила в своем Instagram обложку журнала Playboy, для которой она позировала.

На кадрах Бузова позирует топлес, едва прикрывая грудь рукавами белой рубашки, которая контрастирует с ее загорелой кожей. В комментариях поклонники похвалили Бузову.

«Обложка огненная», — написали они. «Оля, ну ты и красотка», — уточнили фанаты. «Вот это взгляд», «Бузова, ты просто бомба», — подчеркнули пользователи Сети.

Ранее экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал слухи о том, что у телеведущей Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Бузова появилась на съемочной площадке «Дома-2» навеселе и вела программу заплетающимся языком. Как сообщил «Телепрограмме.про» Солнцев, о проблемах с алкоголем Бузовой еще три года назад говорила ее коллега Дана Борисова. Теперь же, по его словам, масштабы напасти стремительно нарастают. На вопрос о том, есть ли у Бузовой проблемы с алкоголем, Солнцев ответил положительно.

Ранее поведение телеведущей прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, на эфир с пьяной Бузовой нужно было вызвать полицию и оштрафовать ведущую, потому что ее поведение попадает под статью 20. 21 КОАП РФ.