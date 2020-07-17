Харламов показал фото с «новой пассией» в ответ на слухи о романе с Яной Кошкиной

Москва, 17 июля. Поклонники заподозрили Гарика Харламова в романе с актрисой и телеведущей Яной Кошкиной после расставания с Кристиной Асмус. Шоумен решил в ироничной манере прокомментировать слухи о новой возлюбленной у себя в Instagram.

После информации о разводе с Асмус фанаты Харламова начали пристально следить за личной жизнью резидента Comedy Club. Среди его подписчиков бытует мнение, что шоумен якобы неравнодушен к коллеге по телеканалу ТНТ Яне Кошкиной. Комик в свойственной ему манере отреагировал на волну слухов. Он опубликовал «фотожабу», на которой он изображен вместе с пышногрудой женщиной.

«Ладно, раскрыли! Знакомьтесь, моя новая пассия — Гига Бюстовна Грудинина!» — в шутку написал Харламов.

Ранее Яне Кошкиной уже приписывали Роман с другим участником Comedy Club, Гариком Мартиросяном. Женатый юморист отрицал связь с девушкой. Не подтвердила слухи и сама Кошкина, подчеркнувшая, что у юмориста даже нет ее номера телефона. По ее словам, она виделась с Мартиросяном всего несколько раз на съемках шоу.

Недавно сообщалось, что Гарик Харламов закатил большую вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате в Москве после расставания с Кристиной Асмус. Гости вместе с шоуменом веселились с 18.00 до 04.00 часов. Отмечается, что на вечеринке Харламов был замечен в компании нескольких девушек.