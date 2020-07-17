Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

Лондон, 17 июля. Герцогиня Сассекская и актриса Меган Маркл в будущем планирует баллотироваться в президенты США. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тернер британскому изданию Daily Mirror.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — подчеркнула Тернер.

Примечательно, что о политических амбициях Маркл ранее рассказал друг актрисы в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, герцогиня хочет по-настоящему изменить мир, поэтому планирует заниматься важными вещами и не исключает политическую карьеру. Кроме того, сама Маркл говорила, что ее переезд в США является судьбоносным.

Напомним, в начале этого года в британской королевской семье разразился настоящий скандал, когда Маркл и ее супруг принц Гарри объявили, что хотят сложить с себя королевские обязанности. Некоторое время супруги и их маленький сын Арчи проживали в Канаде, однако затем семья перебралась в США.

Ранее Меган Маркл обвинила Елизавету II в травле со стороны СМИ. Герцогиня считает, что британская королева должна была помешать желтой прессе публиковать клевету. Главным ударом для актрисы стало освещение в негативном ключе событий, связанных с ее беременностью. По словам Маркл, эта ситуация довела ее до нервного срыва.