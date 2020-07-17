Смотрители Ново-Деревенского кладбища отказались раскрыть тайну смерти Юлии Норкиной

Москва, 17 июля. Тайна смерти радиоведущей Юлии Норкиной до сих пор остается не раскрытой. Ее отказались комментировать и сотрудники Ново-Деревенского кладбища в Подмосковье, где она похоронена.

С момента ухода из жизни журналистки «Комсомольской правды» прошло уже больше месяца. Официальной причиной смерти 52-летней Норкиной считается инфаркт, однако есть и другие версии трагедии, включая суицид.

В беседе с корреспондентом Nation News сотрудник кладбища рассказал, что на первых порах к могиле приходило много людей, однако за последние несколько недель количество посетителей сократилось. По его словам, сейчас уже «никто не скажет правды» о смерти журналистки.

«Да и какая разница отчего. Жаль, что молодая была», — отметил сотрудник кладбища.

Ранее жители подмосковного Пушкино объяснили причину похорон Норкиной на столь отдаленном кладбище. По их словам, неподалеку находилась дача отца Норкиной — Геннадия Рыбакова. Он умер в 2012 году и был похоронен на Ново-Деревенском кладбище. Радиоведущая обрела последнее пристанище рядом с могилой отца.

Ранее глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов объяснил обилие слухов вокруг смерти Юлии Норкиной. По его словам, трагедии в жизни публичных людей позволяют обывателям почувствовать единение с ними.