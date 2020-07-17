Аршавин не захотел встречаться с Барановской

Москва, 17 июля. Российский футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской.

По его словам, он рад этому факту. Как уточнил спортсмен, последняя встреча с Барановской оставила у него неприятные ощущения. Как пишет «Фонтанка», он добавил, что больше не стремится и не хочет с ней общаться. Несмотря на то, что за девять лет отношений с браке с Барановской у Аршавина появились трое детей, пара рассталась не в дружеских отношениях.

Спортсмен объяснил, что старается принимать участие в воспитании своих наследников: ему удалось наладить хорошие отношения и возобновить общение. Аршавин играет со своими детьми в хоккей, ходит в кафе и гуляет в парках.

Средства массовой информации часто пишут об Аршавине не из-за спортивных достижений, а из-за личной жизни. После расставания у него не сложились дружеские отношения ни с одной из своих возлюбленных.

Напомним, пара рассталась в 2013 году после десяти лет совместной жизни, и до последнего времени Аршавин не виделся с тремя детьми от первого брака. Кроме того, в течение полутора лет он не виделся и с младшей дочкой от второй супруги — Алисы Казьминой. Дети Аршавина от брака с Барановской живут с матерью, которая в своей автобиографии рассказала о якобы случаях насилия и измен со стороны футболиста. После развода бывшие супруги подавали встречные иски, пытаясь оспорить размер алиментов.

На данный момент Аршавин, по его словам, имеет два места работы — телеканал «Матч ТВ», где он выступает экспертом, а также футбольный клуб «Зенит», где его бывший нападающий работает советником президента.