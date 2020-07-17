Москва, 17 июля. Известная российская певица Нюша рассказала о сексуальной подоплеке своего творчества. Звезда обсудила эту тему с Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Во время интервью ведущая поинтересовалась, как относился отец Нюши — бывший участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин — к сексуальным клипам и откровенным костюмам певицы, которой в начале карьеры было всего 16–17 лет. По мнению некоторых, именно Шурочкин придумал сексуальный образ для своей дочери. Нюша заверила, что отец не имел никакого отношения к этому аспекту ее творчества.

«Это было бы очень неудобно, если бы папа мне диктовал такое. <…> Он слова мне не сказал по поводу того, что я надеваю — это было в моей юрисдикции», — подчеркнула певица.

Однако в ответ Шихман задала Нюше достаточно провокационный вопрос.

«Прости за интимный вопрос, но во сколько ты лишилась девственности?» — уточнила ведущая «А поговорить?».

Нюша отметила, что вопрос действительно интимный — видимо, отвечать на него певица не собиралась. Тогда Шихман пояснила, что эта подробность поможет узнать, понимала ли Нюша в 16–17 лет, «про что» ее образ.

«Да, конечно, я понимала, про что. В этом плане я вела себя очень естественно. Делала так, как я это чувствую», — ответила певица.

В интервью Нюша раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. Например, она впервые призналась, что увела нынешнего супруга из семьи.