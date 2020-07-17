Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19

Москва, 17 июля. Официальная статистика демонстрирует, что все российские регионы миновали пик заболеваемости COVID-19 и на данный момент находятся в стадии угасания эпидемии. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он представил карту, в которой субъекты РФ окрашены в зеленый (существенное снижение заболеваемости), желтый (медленное снижение), светло-красный (удовлетворительное положение) и красный цвета (индекс заболеваемости все еще остается выше единицы).

По его словам, в группу «зеленых» регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

К «желтым» регионам специалисты отнесли: Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Ленинградскую, Иркутскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Калужскую и Ульяновскую области, а также Северную Осетию, Чукотку, Кабардино-Балкарию, Карелию, Ингушетию, Татарстан, Республику Алтай, Камчатку, Якутию, Мордовию, Марий Эл, Ставрополье, Москву, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

Среди «светло-красных» регионов Тавадян выделил Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

К «красным» регионам относятся Оренбургская, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области. Республики Коми, Удмуртия и Крым. Алтайский край, Ненецкий АО, Еврейская автономная область, а также Севастополь.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя», — подчеркнул Тавадян.

Ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн ранее отмечал, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу, вызывающему заболевание COVID-19, в России пока недостаточен. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что формирование популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 в России составляет порядка 26%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в России пройден. Он подчеркнул, что к настоящему моменту обстановка в стране значительно улучшилась. По его словам, суточный прирост заболеваемости коронавирусом составляет менее 1%.

Мэр Москвы Серей Собянин недавно оценил возможность возникновения второй вспышки коронавируса в столице. Согласно его прогнозу, риски остаются, однако масштабные вспышки заболевания Москве уже не грозят.