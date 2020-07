Microsoft прекратила производство консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition

Редмонд, 17 июля. Американская корпорация Microsoft подтвердила, что прекращает производство основных моделей Xbox One, сообщает The Verge.

Отмечается, что производства будут сняты Xbox One X и Xbox One S без дисковода, тогда как стандартная Xbox One S все еще будет поставляться в магазины по всему миру. В компании объяснили, что данный шаг является частью стратегии перехода к консолям следующего поколения.

«Поскольку мы приближаемся к будущему с Xbox Series X, мы делаем естественный шаг по прекращению производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition», — заявили представители Microsoft,

Самая мощная консоль текущего поколения, Xbox One X, поступила в продажу в ноябре 2017 года, тогда как «цифровая» Xbox One S вышла в апреле прошлого года.

На данный момент Microsoft готовится к запуску консолей нового поколения — Xbox Series X для 4К-гейминга. По предварительным данным, Xbox Series S для 1080р-дисплеев будет анонсирована уже в следующем месяце.

Ранее стала известна цена консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость базовой версии приставки с оптическим приводом составит 500 евро. Однако за полностью упакованную PlayStation 5 с двумя контроллерами DualSense придется заплатить около 1 тыс. евро. Также компания Sony недавно провела презентацию, посвященную первым играм для приставки PlayStation 5.