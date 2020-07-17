Назван малоизвестный способ получить налоговый вычет

Москва, 17 июля. Эксперты назвали способ получить налоговый вычет на средства, внесенные на формирование негосударственной пенсии.

Как напоминает портал «Юга.ру», каждый гражданин РФ, который платит НДФЛ, имеет право на налоговый вычет. Оформить вычет можно на средства, потраченные на лечение и учебу, благотворительность, приобретение недвижимости и добровольное страхование жизни.

Кроме того, государство готово предоставить вычет гражданам, которые копят на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Так, внеся на свой счет в НПФ в течение года 120 тысяч рублей, можно вернуть 15,6 тысячи. Их можно потратить по своему усмотрению или добавить к пенсионным накоплениям.

«Исторически наиболее востребованными направлениями получения налогового вычета являются лечение и обучение. Но значительный рост наблюдается по линии добровольного формирования пенсионного капитала, что существенно повышает реальную доходность пенсионных вложений. Объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению вырос с 0,5 млрд рублей в 2016 году до 1,1 миллиарда в 2018-м», — рассказала глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По словам эксперта, в последние годы примерно каждый восьмой из занятых в экономике россиян использует свое право на получение налогового вычета. С учетом того, что при подаче одной декларации можно вернуть налоги за три последних завершившихся года, популярность вычетов становится еще выше. К тому же сегодня нет необходимости посещать отделение ФНС — оформление можно осуществить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика.