Малышева назвала самую эффективную диету без ограничений

Москва, 17 июля. Наиболее эффективным способом похудения являются белковые и углеводные диеты, сообщила доктор и телеведущая Елена Малышева. Однако она подчеркнула, что такие способы похудеть очень сложны. Малышева рассказала, какой рацион подойдет каждому пациенту.

По ее словам, средиземноморский рацион отлично подойдет любому человеку, желающему сбросить вес. Малышева подчеркивает, что подобная диета не требует ограничений, и ее легко соблюдать.

«Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло, и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день», — говорит телеведущая.

Ранее специалист по здоровому питанию Тамила Арсеньева рассказала, что кисломолочные продукты можно употреблять на ночь без риска набрать вес. По ее словам, такие продукты не только низкокалорийны, но и очень полезны. В них много кальция, укрепляющего кости, и белка, который быстро усваивается и отлично устраняет чувство голода.

До этого австралийский педагог по физической культуре и спорту Белинда Нортон отмечала, что правильный набор продуктов питания и их грамотная расстановка в кухонном шкафу являются основой успеха в борьбе с лишним весом. Она советует расставлять продукты в буфете таким образом, чтобы на первом плане всегда находились продукты органического происхождения.