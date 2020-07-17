Американская школьница попала в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Детройт, 17 июля. Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней афроамериканской школьницы, отправленную в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает Detroit Metro Times.

В прошлом году подростка обвинили в нападении и краже, после чего оставили на свободе на испытательном сроке. В мае этого года суд направил ее в исправительное учреждение, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий испытательного срока. Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей трудно давались онлайн-занятия в условиях пандемии коронавируса.

«Я полагаю, что дело требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции», — заявил глава округа Окленд, в котором была осуждена девочка.

Конгрессмены от штата Мичиган также требуют пересмотра дела. По их мнению, суд допустил серьезные упущения, не приняв во внимание «пониженную обучаемость» подростка.

Ранее глава Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран МУРа, полковник запаса Алексей Лобарев рассказал о подростковых бандах в школах, пропагандирующих среди подростков тюремные понятия. Он рассказал, куда идут деньги таких банд, рэкетирующих школы.