Медики назвали эффективную при онкологии диету

Москва, 17 июля. Международная группа медиков из Италии, Нидерландов и США провела клинические испытания основанной на имитации голодания диеты.

Ученые исследовали диету, рекомендованную пациентам с онкологическими заболеваниями, которые проходят неоадъювантную химиотерапию. Обычно она прописывается заболевшим для остановки роста опухоли до операции. Ее суть заключается в запуске метаболизма с помощью снижения концентрации аминокислот, белков и общего числа калорий.

Медики провели исследование на мышах. Результаты эксперимента показали, что голодание позволяет защитить организм от вредного воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения. Подобный эффект был выявлен также в ходе наблюдения за онкобольными в Нидерландах. Женщины, соблюдающие диету, имитирующую голодание, в течение трех дней до и после химиотерапии, получили более положительный эффект, чем те, кто не менял рацион питания.

Ранее радиотерапевт из Екатеринбурга Дмитрий Бенцион оценил российское оборудование для лечения онкологических заболеваний. По его словам, линейный ускоритель, произведенный в РФ, способен конкурировать с западными аналогами. За счет более низкой стоимости аппарат доступен медучреждениями в России и позволяет реализовывать самые современные методы облучения злокачественных новообразований. В РФ уже используется около 100 подобных аппаратов, ежедневно на каждом из них проходят лечение до 90 пациентов.