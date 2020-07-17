Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Москва, 17 июля. Создатели перезапуска легендарной комедии «Один дома» назвали актерский состав картины.

По информации издания «Культуромания», в новой версии рождественской комедии главную роль сыграет Арси Йейтс. В съемках фильма также примут участие Роб Делани, Элли Кемпер, Эшлин Би, Пит Холмс и другие актеры. В данный момент продолжается кастинг, в отборе участвуют Кенан Томпсон, Крис Парнелл и Элли Маки.

Детали сюжета картины пока держатся в секрете, но очевидно, что действие будет разворачиваться вокруг мальчика в исполнении Йейтса, который попал в трудную ситуацию. Сценарий к фильму написали Мики Дэй и Сритер Сайдел, режиссером выступает Дэн Мазер.

Съемки новой версии уже стартовали, когда началась пандемия коронавирусу, после чего производство картины приостановили. В дополнение к «Одному дома» студия Disney остановила съемки «Русалочки», «Аллеи кошмаров», «Питера Пэна и Венди» и других крупных проектов.

Напомним, оригинальный фильм «Один дома» режиссера Джона Хьюза вышел на экраны в 1990 году. Маколей Калкин сыграл в нем роль мальчика, которого забыли дома на рождественских каникулах, когда вся семья улетела в Париж. Ребенок вынужден противостоять двум грабителям, пытающимся поживиться в оставленном без присмотра доме. Кинокартина стала самым кассовым рождественским фильмом в Северной Америке, заработав 285,8 миллиона долларов, этот рекорд продержался в течение 21 года. В дальнейшем Хьюз снял еще три части картины.

Как ожидается, Маколей Калкин может сыграть эпизодическую роль в перезапуске легендарного фильма.