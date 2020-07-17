Специалист объяснил, можно ли не платить взносы за капремонт

Москва, 17 июля. Собственник квартиры по российскому законодательству обязан оплачивать взносы за капремонт. Неуплата взносов приведет к тому, что в почтовом ящике вы обнаружите требование от судебных приставов. Об этом информационному агентству «Прайм» рассказал гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Эксперт отмечает, что многие собственники квартир жалуются, что дома содержатся в ненадлежащем состоянии, несмотря на регулярную оплату взносов. По его словам, жильцы имеют право знать на какие работы направляются собранные деньги. Это повышает общую ответственность собственников, а также позволяет им влиять на работу управляющих компаний.

Минко говорит, что игнорирование счетов за капремонт приведет к тому, что однажды в почтовом ящике появится требование от судебных приставов. Сумма в этом документе может оказаться внушительной, так как в нее будут включены не только пропущенные платежи, но и пени по ним.

«Одним словом, за капитальный ремонт платить нужно. Но при этом надо больше взаимодействовать с Фондом капремонта, чтобы понимать, на что идут средства. Ведь эти деньги, собранные со всех жильцов, могут серьезно улучшить уровень комфорта многоквартирного дома и прилегающей территории», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в апреле обратилась к мировому судье с иском к актрисе Елизавете Боярской по уплате за капремонт 19,4 тыс. рублей. Взнос касается ее квартиры на Итальянской улице в Петербурге.