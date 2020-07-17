ПФР продлит особый порядок оформления пенсий

Москва, 17 июля. Пенсионный фонд России подготовил проект постановления об особом порядке оформления пенсий и социальных пособий до января 2021 года.

Документ определяет порядок оформления пенсий, при котором заявитель по-прежнему может обратиться в ПФР дистанционно — в Сети или по телефону. В ведомстве отмечают, что при назначении или продлении некоторых видов выплат участие граждан вообще не требуется.

Такой порядок был внедрен с апреля на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа и изначально его действие было рассчитано на период до июля. Удаленно можно будет оформить пенсии по потере кормильца, социальные пенсии, выплаты по инвалидности, доплаты к страховой пенсии гражданам. проживающим в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

Выплаты по уходу за инвалидами, а также пенсионерами в возрасте старше 80 лет предлагается оформлять на основании заявления ухаживающего, поданного в электронной форме, к которому приложено согласие конкретного лица — его можно подтвердить по телефону.

Установление личности звонящего в ПФР будет проходить путем установления кодового слова либо секретного вопроса и ответа. Гражданин должен дать согласие не предоставление услуги таким способом. При необходимости сотрудники Пенсионного фонда помогут обратившимся истребовать нужные документы для назначения пенсии.

Отметим, что беззаявительный порядок для оформления выплат будет действовать не на все услуги — так пенсии по потере кормильца дистанционно можно будет оформить лишь до сентября.