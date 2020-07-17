Москва, 17 июля. Правоохранители задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщают в столичном главке МВД.

«Задержан сотрудник УНК ГУ МВД РФ по Москве, который пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации», — сообщили в столичном главке МВД.

Подробности задержания не раскрываются. Подчеркивается, что в случае установления вины сотрудник будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Его задержали во время получения от подрядчика 2 млн рублей. В обще сложности Логинов намеревался получить 9 млн рублей.

Весной сообщалось, что ы Краснодарском крае выявили преступную группу из полицейских, занимавшейся поборами на трассе «Кавказ». были задержаны шесть действующих и один бывший сотрудник полиции.