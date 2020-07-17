Россия сократила вложения в госбумаги США более чем на 20% в мае

Вашингтон, 17 июля. Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20% — до 5,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

В мае суммарный портфель России в американских госбумагах составил 5,394 млрд долларов, из них 3,759 млрд долларов в долгосрочных бумагах и 1,635 млрд — в краткосрочных. По итогам апреля сумма вложений Москвы составляла 6,85 млрд долларов.

Лидером вложений остается Япония с портфелем «трежерис» в 1,26 трлн долларов, следом идут Китай с 1,08 трлн долларов и Великобритания с 394 млрд долларов. В топ-10 крупнейших держателей также входят Ирландия, Бразилия, Люксембург, Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Напомним, что Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. На тот момент уровень вложений Москвы оценивался в 96 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что американский доллар стал давно терять свою популярность, о чем свидетельствуют намерения и попытки ряда государств отказаться от этой валюты при взаимных расчетах. Госдолг США уже преодолел отметку в 26 трлн долларов. Согласно прогнозам специалистов, к концу текущего года показатель может вырасти еще на 4 трлн.

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщало, что Пекин в ответ на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса может продать часть госдолга США, тем самым обвалив курс доллара.