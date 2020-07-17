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Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом под Липецком

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Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом под Липецком

Липецк, 17 июля. Рейсовый автобус загорелся на автотрассе в Липецкой области после столкновения с «Газелью», пострадали пять человек.

По данным регионального управления МЧС, ДТП произошло на 375 километра автотрассы «Дон» в Елецком районе Липецкой области, когда рейсовый автобус столкнулся с грузовиком «Газель». После удара автобус, в котором находились 39 пассажиров, в том числе ребенок, загорелся.

Пожар был оперативно потушен прибывшими огнеборцами. По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них доставлены в больницу с легкими травмами, двое отказались от госпитализации.

От администрации района для перевозки пассажиров выделены два автобуса. На месте аварии продолжают работать представители экстренных служб, о причине ДТП пока не сообщается.  

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области
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