Российских пенсионеров ждет изменение порядка выплат до 1 января

Москва, 17 июля. Миллионы российских пенсионеров будут получать выплаты по-новому. Пенсионный фонд России (ПФР) продлит упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат на фоне пандемии коронавируса до конца текущего года.

До 1 января 2021 года пенсионеры смогут обращаться за получением ряда госуслуг по телефону или Интернету. Отмечается, что для этого не потребуются заявления. Назначение выплат будет проводиться на основании уже имеющихся в наличии ПФР документов, а также полученных в ходе межведомственных взаимодействий.

Пенсионерам, проживающим в северных регионах РФ до 1 января не надо будет предоставлять заявление о продлении права на повышенную пенсию. На основании электронного заявления будут также назначать выплаты по уходу за инвалидом.

В беззаявительном порядке будут продлеваться пенсии по случаю потери кормильца, выплаты инвалидам, а также повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения им совершеннолетия. По данным услугам установлен срок ‎до 1 сентября этого года.

Ранее начальник отдела по взаимодействию со СМИ петербургского отделения ПФР Екатерина Мамедова рассказала, как можно добиться максимальной пенсии. Она отметила, что для этого нужно работать официально, получать белую зарплату, а также чтобы организация отчисляла взносы.