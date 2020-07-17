Банк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Москва, 17 июля. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки.

По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована. Заботкин рассказал, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки, позволяющий удерживать инфляцию в районе целевых 4% в среднесрочной перспективе.

«Где будет при этом находиться ключевая ставка — будет зависеть от ожидаемой инфляции. Существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году. Нижняя точка текущего цикла снижения ключевой ставки будет зависеть от того, насколько значимым останется этот риск», — сообщил зампред Центробанка.

Заботкин добавил, что в дальнейшем председатель Банка России Эльвира Набиуллина будет проводить пресс-конференции по итогам каждого заседания ЦБ по ключевой ставке. До пандемии коронавируса она общалась с журналистами лишь после опорного заседания.