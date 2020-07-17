Опубликованы кадры встречи Фургала с организатором убийств

Москва, 17 июля. «РЕН ТВ» опубликовал уникальные кадры встречи хабаровского губернатора Сергея Фургала с Андреем Кареповым — фигурантом дела о заказных убийствах, который дал показания на самого Фургала.

Отмечается, что их встреча под зонтом состоялась осенью 2019 года, незадолго до задержания Карепова. Согласно данным следствия, Карепов организовал убийства, заказчиком которых был Фургал.

Фургал, знавший о том, что следователи продвинулись в расследовании дела, несколько раз встречался с Кареповым в Москве. По данным Следственного комитета, Карепов был тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой. Губернатор Хабаровского края предлагал Карепову покинуть страну, так как правоохранители уже подобрались к нему вплотную.

Напомним, что 9 июля Сергея Фургала задержали в Хабаровске в связи с расследованием дела преступной группировки, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке. Главу Хабаровского края подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала есть засекреченный свидетель, показания которого стали толчком для возобновления расследования. Экс-сотрудник УВД Хабаровского края дал развернутые показания по событиям в 2004-2005 годах. Он утверждает, что уже в нулевых преступление было фактически раскрыто, однако ряд руководящих сотрудников силовых структур региона заблокировали работу над делом.