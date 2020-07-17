Москва, 17 июля. Руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкологического диспансера Дмитрий Бенцион высоко оценил качество российского линейного ускорителя, закупленного медучреждением.

Как сообщает «Царьград», аппарат был приобретен для диспансера в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниям».

«На новом аппарате ежедневно проходят лечение до 90 пациентов. Линейный ускоритель позволяет реализовать самые современные методики облучения злокачественных новообразований», — отметил Бенцион.

Аппарат был выпущен на «Фабрике радиотерапевтической техники», которая работает в партнерстве с мировым лидеров этой сфере — компанией Varian Medical Systems. Россия стала первой страной, в которой Varian имеет партнера по локализации.

«Локализация производства этой технологии в России позволяет сделать лучевую терапию для борьбы с раком более доступной. В первую очередь за счет более низкой стоимости по сравнению с мировыми аналогами. В России установлено около 100 таких ускорителей, а во всем мире более 6000», — рассказал директор фабрики Дмитрий Соснов.

Он добавил, что выпускаемое фабрикой оборудование соответствует требованиям импортозамещения и рекомендовано Минздравом для использования при реализации федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями.