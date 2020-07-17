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Онколог высоко оценил российское оборудование для лечения рака

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Онколог высоко оценил российское оборудование для лечения рака

Москва, 17 июля. Руководитель радиотерапевтической службы Свердловского онкологического диспансера Дмитрий Бенцион высоко оценил качество российского линейного ускорителя, закупленного медучреждением.  

Как сообщает «Царьград», аппарат был приобретен для диспансера в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниям».

«На новом аппарате ежедневно проходят лечение до 90 пациентов. Линейный ускоритель позволяет реализовать самые современные методики облучения злокачественных новообразований», — отметил Бенцион.

Онколог высоко оценил российское оборудование для лечения рака

Аппарат был выпущен на «Фабрике радиотерапевтической техники», которая работает в партнерстве с мировым лидеров этой сфере — компанией Varian Medical Systems. Россия стала первой страной, в которой Varian имеет партнера по локализации.

«Локализация производства этой технологии в России позволяет сделать лучевую терапию для борьбы с раком более доступной. В первую очередь за счет более низкой стоимости по сравнению с мировыми аналогами. В России установлено около 100 таких ускорителей, а во всем мире более 6000», — рассказал директор фабрики Дмитрий Соснов.

Он добавил, что выпускаемое фабрикой оборудование соответствует требованиям импортозамещения и рекомендовано Минздравом для использования при реализации федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями.  

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Источник: «Царьград»
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