В США анонсировали новый законопроект против «российских хакеров»

Вашингтон, 17 июля. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти анонсировал подготовку законопроекта против «российских хакеров».

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности российских хакеров», — пишет Маккартни у себя в Twitter.

Ранее американские, канадские и британские структуры кибербезопасности распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они обвинили российские госструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет обвинения в хакерских атаках по разработкам вакцины. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам западных исследовательских центров.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал «несусветной глупостью» обвинения британских властей в якобы совершенных РФ кибератаках на организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Парламентарий не исключил, что западные государства таким образом пытаются помешать распространению российского препарата от COVID-19 в мире.