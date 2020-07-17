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Полпред президента в ДФО объявил о скором назначении врио главы Хабаровского края

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Полпред президента в ДФО объявил о скором назначении врио главы Хабаровского края

Владивосток, 17 июля. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в ближайшее время.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал полпред.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств бизнесменов в составе преступного сообщества. Решением Басманного суда он был арестован на два месяца. Своей вины Фургал не признает.

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Источник: РИА Новости
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