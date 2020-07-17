Учительница химии удивилась заданиям на ЕГЭ

Красноярск, 17 июля. Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать единый государственный экзамен и удивилась полученным заданиям.

Юмашева решила сдать ЕГЭ вместе с выпускниками, обосновав решение необходимостью провести эксперимент. Она оформила документы и пришла сдавать химию 16 июля, в основной период.

«Бедные дети! Есть задания, которые я впервые видела. По логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько правильно. Первую часть написала неплохо, но вторая часть — подковыристая, много подводных камней», — рассказала учительница.

Педагог призналась, что 3,5 часа, отведенных на экзамен, ей едва хватило на выполнение всех заданий, хотя она ни разу не выходила из кабинета, времени на самопроверку почти не осталось. Результаты, как и у выпускников школ, станут известны через две недели.

«Надеюсь, что выше 85 баллов написала», — отметила она.

Опыт выполнения заданий ЕГЭ Юмашева планирует применять в подготовке школьников к экзамену. Она уточнила, что задания, с которыми она столкнулась, полностью соответствуют программе, но варьируются в зависимости от сложности. По ее словам, во второй части встречаются уравнения, которых нет в учебнике, но они по силам тем, кто обладает базовыми знаниями и способностью применять их в нестандартных ситуациях.

Юмашева подчеркнула, что не желает, чтобы ее словами о «бедных детях» кто-то воспользовался как «козырем». Учительница химии заверяет, что низкий результат ЕГЭ может быть связан только со слабой подготовкой к экзамену.