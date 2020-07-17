Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе

Москва, 17 июля. Граждане России, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат в августе выплаты, введенные в качестве меры поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что россияне, которые еще не обращались за пособиями на детей, смогут сделать это в следующем месяце. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.

На детей до 3 лет полагается выплата в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев. Родителям, которые ее еще не получали, в августе переведут 15 тыс. рублей.

Семьи с ежемесячным доходом ниже двух прожиточных минимумов, воспитывающие детей от 3 до 7 лет, также имеют право на пособия. Размер таких выплат зависит от региона проживания семьи.

Напомним, что с 1 июля Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные пособия семьям с детьми до 16 лет. На каждого ребенка государство выделило 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 15 июля россияне могут подать заявки на получение субсидий от государства в размере от 15 тыс. рублей. Деньги будут предоставляться предпринимателям малого и среднего сегмента, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса. Предприятия смогут получить 15 тыс. рублей на проведение работ по профилактике и дезинфекции. Также им выделят по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.