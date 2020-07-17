Создатели сериала «Чернобыль» объяснили, почему актеры не говорили с русским акцентом

Лос-Анджелес, 17 июля. Создатели американского сериала «Чернобыль» Йохан Ренк и Крэйг Мазин в интервью изданию NME объяснили, почему герои картины никогда не говорили с русским акцентом.



Как отмечает режиссер Йохан Ренк, акценты в фильмах — большая глупость.

«Об этом даже думать смешно. Станут ли актеры больше похожи на русских, если будут говорить плохо по-английски? Конечно, нет», — говорит Ренк.

Сценарист Крэйг Мазин подчеркнул, что в состав СССР входило множество республик и этнических групп, поэтому актерам разрешили говорить так, как они привыкли, независимо, есть ли у них акцент или нет. По словам Мазина, к вопросу акцентов создатели сериала подошли «мультикультурно, как в Советском Союзе».

Напомним, что «Чернобыль» телеканала HBO ранее завоевал «Золотой глобус» в категории коротких сериалов. Картина рассказывает о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и об усилиях по устранению ее последствий.

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