Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер» бомбы Трампа

Вашингтон, 17 июля. Пентагон подтвердил проведение испытаний новой гиперзвуковой ракеты, о которой ранее рассказал президент США Дональд Трамп.

В мае нынешнего года глава Белого дома заявил, что США создают новую «супер-пупер» ракету, которая «в 17 раз быстрее» любой другой ракеты.

«Трамп имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, когда скорость ракеты в 17 раз превысила скорость звука», — сообщил представитель Пентагона.

Ранее Вашингтон признал отставание от России и Китая в области создания гиперзвукового оружия. По оценкам российских экспертов, США в этой сфере отстают примерно на пять лет.

В июне Трамп подписал распоряжение о задействовании закона об оборонном производстве, который ранее применялся лишь в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области военных технологий.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в США действуют четыре программы по разработке и созданию гиперзвуковых аппаратов. На вооружении американской армии продолжительное время стоит гиперзвуковые ракеты-перехватчики, но их «потолок» — 15 скоростей звука. Как ожидается, новые ракеты, о которых говорил Трамп, могут быть оснащены ядерными боеголовками.

«Американцам еще 10-15 лет минимум нужно, чтобы дойти до того уровня стратегических вооружений, которые работают с гиперзвуком и имеют возможности по преодолению противоракетной обороны любого противника. У России их немного, но они есть, и никто перехватить их не в состоянии, если возникнет такая необходимость. Отсюда американцы пытаются навязать нам гонку вооружений», — отметил в беседе с ФАН сенатор Франц Клинцевич.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не намерена включаться в гонку вооружений.