Руководство Twitter раскрыло подробности взлома аккаунтов знаменитостей

Нью-Йорк, 17 июля. Руководство социальной сети Twitter раскрыло подробности хакерской атаки, от которой пострадали аккаунты крупных фирм и ряда известных людей. Как заявил представители соцсети, взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников Twitter.

«Нами обнаружена скоординированная атака со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения ряд наших сотрудников, которые имели доступ к внутренним системам и инструментам», — говорится в сообщении соцсети.

Кроме того, компания опубликовала заявление, в котором объявила о временном отказе от выпуска программных средств, предназначенных для разработки сторонними специалистами приложений в Twitter. Как отметили в руководстве компании, после недавнего инцидента, подобное решение им «не кажется верным шагом».

Согласно данным торгов Нью-Йоркской фондовой биржи, инцидент со взломом аккаунтом привел к падению акций Twitter почти на 5%. На момент закрытия торгов 15 июля по нью-йоркскому времени акции компании стоили 35,67 доллара. Уже к 11.24 следующего дня стоимость ценных бумаг опустилась до 33,9 доллара.

Напомним, что в эту среду ряд аккаунтов в Twitter, принадлежавших крупным американским корпорациям и известным людям, были взломаны. Так, жертвами злоумышленников стали учетные записи Apple и Uber. Кроме того, взлому подверглись личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хакеры разместили на них однотипные сообщения, предлагая переслать им деньги в биткоинах, которые они обещали «вернуть в двойном размере». По последним данным, преступники смогли собрать около 110 тысяч долларов.