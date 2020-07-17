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СК раскрыл новые детали убийства царской семьи

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СК раскрыл новые детали убийства царской семьи

Москва, 17 июля. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова раскрыла новые детали убийства семьи императора Николая II.

В канун 102-й годовщины расстрела семьи Романовых Молодцова рассказала «Известиям», что с момента возобновления расследования по этому делу в 2015 году проведено 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов. В частности, были опровергнуты доводы о невозможности расстрела в комнате подвала дома семьи Ипатьевых, отличавшейся небольшими размерами. Также следователи опровергли версию о том, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты и огня.

«Такая картина многие годы воспроизводилась в научно-популярной литературе и журнальных публикациях. Однако было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения», — рассказала следователь.

СК раскрыл новые детали убийства царской семьи

Молодцова добавила, что следственная группа проверяет все выдвинутые версии о подробностях расстрела в доме Ипатьева. Во внимание при этом берутся только архивные данные, первоисточники и результаты экспертиз. Следствие еще раз подтвердило, что найденные останки принадлежат Николаю II, но продолжает собирать материалы, позволяющие исключить малейшие сомнения.

Говоря о найденных в 2007 году останках цесаревича Алексея и великой княжны Марии, следователь сообщила, что биологическое родство их с родителями и другими Романовыми установлено с максимальной вероятностью.

«В связи с малым количеством найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения в 2007 году останков двух лиц, возможно, находится еще одно или несколько их захоронений. Сейчас останки находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве, с ними еще не закончены необходимые экспертные исследования», — добавила Молодцова.

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Источник: «Известия»
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