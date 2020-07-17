Сюткин, Тимати, Канделаки и Седокова придумали, как заработать во время пандемии

Москва, 17 июля. Оставшиеся без многомиллионных гонораров звезды шоу-бизнеса ищут новые способы заработка. Кто-то шьет авторские маски, кто-то записывает поздравления за деньги.

Из-за отсутствия концертов звездам приходится искать новый заработок. Как сообщает «Вечерняя Москва», певица Анна Седокова переживает не только из-за отмененной гастрольной деятельности. Из-за введенных ограничений серьезно пострадал ее дополнительный бизнес — магазин одежды. Чтобы подзаработать, певица начала выпускать дизайнерские маски. Изначально они должны были продаваться по 900 рублей. Позднее Седокова поняла, что высокая цена может отпугнуть россиян. Поэтому она объявила, что маски ручной работы достанутся в подарок тем, кто купит какой-нибудь предмет одежды ее бренда.

Седокова стала не первой, кто догадался выпускать маски на фоне пандемии. Яна Рудковская, телеведущая Тина Канделаки, рэпер Тимати также производят теперь дизайнерскую защиту.

Набирают популярность видеопоздравления от звезд. Стоимость каждого из них сильно разнится. К примеру, звезда «Универа» Настасья Самбурская просит 15 тыс. рублей, Прохор Шаляпин — 4 тыс. рублей, а Михаил Шуфутинский — 200 тыс.

Другие зарабатывают по отработанной еще «докоронавирусной» схеме, участвуя в телевизионных шоу. К примеру, за появление в шоу «Бородина против Бузовой» Вера Сотникова получила порядка 70 тыс. рублей. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заработала миллион в программе «Секрет на миллион».

Валерий Сюткин пошел другим путем. Во время самоизоляции выступал на онлайн-концертах и корпоративах.

«Звонит семья, хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена», — рассказал музыкант.

Ранее сообщалось, что София Ротару больше других артистов пострадала из-за пандемии коронавируса, потеряв 42 млн рублей. По словам ее концертного директора, заказы на корпоративы и выступления у Ротару есть, однако существует препятствие: сейчас она находится в Киеве и из-за закрытых границ не может вылететь в Россию.