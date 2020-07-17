Сестра Бузовой показала фото на шесте

Москва, 17 июля. Анна Бузова, сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой, заявила, что намерена научиться эротическим танцам на пилоне. Своими первыми успехами она уже поделилась с подписчиками в своем профиле в Instagram.

Она опубликовала снимок, где висит на пилоне. Комментируя свое новое увлечение, Анна Бузова написала, если «хочется» и «можется», то непременно нужно делать.

На этой неделе она посетила свое первое занятие по танцам на шесте. По ее словам, сначала она хотела его отменить, опасаясь, что у нее ничего не получится и даже тратить время на попытку не стоит. Тем не менее, сестра Бузовой все же сходила не тренировку и оказалась очень довольна полученным опытом.

Анна Бузова добавила, что человек многое теряет, если отказывается от задуманного, даже не попробовав его реализовать. По ее словам, быть счастливым человеком уже требует определенных усилий.

Ранее Анна поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она в длинном женственном платье. Девушка на фото стояла в яблоневом саду. Фото она подписала «глазами любимого». Отметим, что Анна Бузова часто публикует фотографии вместе со своим мужем Константином Штрыкиным.

Она также предпочитает носить длинные платья, закрывающие красоту ее стройных ног. Поклонникам нравится скромность и естественность сестры Ольги Бузовой. Они часто ставят Анну в пример.