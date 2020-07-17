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Турецкие БПЛА нанесли серию ударов по объектам в Ливии

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Турецкие БПЛА нанесли серию ударов по объектам в Ливии

Бенгази, 16 июля. Турецкие БПЛА нанесли серию ударов по районам Аш-Шувейриф и Ватан в Ливии. Целью провокации была попытка обвинить Ливийскую национальную армию (ЛНА) в повреждении системы «рукотворной» реки.

Как сообщают военные источники арабских СМИ, инцидент произошел 14 июля около шести часов вечера в 260 км юго-западнее города Сирт. Турецкие БПЛА нанесли серию ударов по насосной станции системы Хассуна — равнине Джафара «рукотворной» реки в районе Аш-Шувейриф, чтобы повредить систему «рукотворной» реки и обвинить в этом ЛНА.

Кроме того, ударам подверглись объекты инфраструктуры в районе Ватан. В результате атаки были разрушены водосточные каналы и ливневые стоки.

«Эта провокация является не только частью информационной войны, но и очередным нарушением соглашения о прекращении огня со стороны Турции», — подчеркивается в сообщении командования ЛНА.

 

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