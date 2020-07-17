Twitter заблокировал страницы, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней

Сан-Франциско, 17 июля. Руководство социальной сети Twitter решило заблокировать все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней. Данное решение было принято после взлома страниц ряда знаменитостей.

Руководство соцсети также обнародовало отчет о ходе расследования взлома аккаунтов известных пользователей. Подчеркивается, что хакеры, вероятнее всего, не знали паролей от учетных записей.

«У нас нет данных о том, что атаковавшие получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости», — сказано в сообщении технической поддержки Twitter.

По предварительным данным, злоумышленники взломали не сами аккаунты знаменитостей, а учетную запись сотрудника Twitter, имевшего доступ к панели управления аккаунтами.

Ранее стало известно, что жертвами хакерских атак стали бывший американский лидер Барак Обама, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, миллиардеры Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос и многие другие известные персоны. Взломщики опубликовали от их имени сообщения с призывом перевести им биткоины, которые они пообещали вернуть «в удвоенном размере». Отмечается, что мошенникам удалось собрать таким образом около 110 тыс. долларов.

Днем ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование данного инцидента. Американское ведомство отметило, что в Twitter произошли «случаи нарушения безопасности», которые затронули ряд аккаунтов, принадлежащих публичным персонам.