Волочкова поселила к себе чужих детей

Москва, 17 июля. Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что с ней в квартире живут трое чужих детей.

На своей странице в Instagram звезда поделилась с поклонниками тем, как устроен быт в ее доме. По ее словам, во всем ей помогает «хозяюшка» Лолочка, которая «может и платье выбрать, и волосы уложить и дом содержать в чистоте и уюте». При этом балерина отметила, что та стала дня нее «близким человеком».

«Лолочка мама уже троих детей, которые счастливо живут в нашем доме. Это же так замечательно делиться добротой. И я всегда дорожила и дорожу теми людьми в моей жизни, кто принял в ней любое доброе и светлое участие», — написала Волочкова.

По данным СМИ, в доме балерины также работает и супруг Лолы.

Ранее в четверг Волочкова заявила, что ее свадьба с таинственным возлюбленным может не состояться этой осенью, как было запланировано ранее. По словам звезды, она может не успеть организовать торжество.

Причиной переноса или даже отмены церемонии может стать пандемия коронавируса. Балерина опасается, что не успеет подготовиться должным образом, однако пока никаких заявлений она делать не будет. Волочкова добавила, что от нее веет «добротой, теплотой, и сексуальностью», потому что у нее есть мужчина.

Отметим, что балерина до сих пор не раскрыла личность своего возлюбленного.