Минтруд упростит процедуру признания инвалидности в РФ

Москва, 17 июля. Пресс-служба Минтруда сообщила, что министерство работает над упрощение процедуры признания инвалидом.

Цель ведомства в этом пане — максимально расширить возможность оформлять инвалидность без личного присутствия. Ранее с подобной инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, который попросил сохранить дистанционное продление инвалидности для ряда категорий граждан.

В министерстве сообщили, что положительно восприняли предложение депутата и разделяют его позицию. Минтруд уже начал работу по переводу процессов оказания мер соцподержки гражданам с ограниченными возможностями здоровья в проактивный формат. Проект о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности направлен в Госдуму.

«В 2021 году до 20% граждан будут оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия. И далее мы планируем увеличивать долю граждан, оформляющих инвалидность именно таким, дистанционным, образом», — рассказал Федеральному агентству новостей первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

По словам Вовченко, сегодня систематизируются также критерии инвалидности, процесс получения помощи от государства делается более удобным, взаимодействие максимально переводится в электронный формат.

Напомним, с 1 марта по 1 октября упрощенный порядок установления или продления инвалидности был запущен на фоне пандемии коронавируса с целью недопущения распространения инфекции.