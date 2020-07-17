Киркоров раскрыл интимные подробности личной жизни после развода с Пугачевой

Москва, 17 июля. Филипп Киркоров поделился подробностями своей личной жизни без Аллы Пугачевой. По его словам, он теперь может ходить «направо и налево» и «гулять с кем захочет».

Напомним, что Киркоров и Пугачева расстались еще 15 лет назад. Певец неоднократно подчеркивал, что по-прежнему любит бывшую супругу и искренне рад, что она обрела счастье в браке с Максимом Галкиным. Киркоров уверял, что они с Пугачевой остались хорошими друзьями.

16 июля певец посетил Витебск, где присутствовал на открытии именной звезды на «Славянском базаре». После церемонии Киркоров ответил на вопросы поклонников. Король российской эстрады признался, что отношения с Пугачевой рассеялись словно дым.

«Она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить. Я же вижу: в отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram», — сказал певец.

Киркоров говорит, что на данный момент его сердце остается свободным. По его словам, отсутствие серьезных отношений позволяет ему вести насыщенную сексуальную жизнь.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу», — рассказал певец своим фанатам.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров получил особое разрешение, для поездки в Белоруссию на «Славянский базар» в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что помимо именной звезды певцу также вручили награду белорусского президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию».