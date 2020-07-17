حصاد أخبار سوريا في 16 يوليو: انفجر مستودع أسلحة الجماعات الكردية في الحسكة ،أوضحت وزارة الخارجية الروسية كيف قدم الغرب المساعدات الإنسانية لسوريا

سوريا ، 16 يوليو. انفجر مستودع أسلحة للجماعات الكردية في الحسكة ، أوضحت وزارة الخارجية الروسية كيف قدم الغرب المساعدات الإنسانية لسوريا.

تعرض مواقع في محافظتي حلب وإدلب السوريتين لإطلاق نار

تعرضت بلدات في محافظتي إدلب وحلب لإطلاق نار من قبل إرهابيين "جبهة النصرة" (المحظورة في الاتحاد الروسي). أعلن ذلك يوم الأربعاء رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف في سوريا العقيد ألكسندر شيرشيربيتسكي.

وقالت الهيئة "تم قصف قرية الملاجة وقرية داديخ وبلدة درح الكبير في محافظة إدلب وقصف قرية قبتان الجبل وأرحب في محافظة حلب".

كما تشير الإدارة العسكرية إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم يتم تسجيل أي قصف من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا.

وقع انفجار في مستودع أسلحة للوحدات الكردية في الحسكة

وقع انفجار قوي في مقر ومستودع أسلحة للوحدات الكردية في الحسكة شمال شرق سوريا. القنبلة زرعت في سيارة.

وطوق مسلحو الجماعات الكردية في "قوات سوريا الديمقراطية" منطقة مشيرفة حيث وقع الانفجار. أعمدة الدخان الأسود ارتفعت فوق موقع الانفجار.

لم ترد معلومات حول قتلى او جرحى. لكن يتم إرسال سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار. تعتقد مصادر كردية أن الانفجار نفذه إرهابيون من تنظيم الدولة الإسلامية (محظورة في الاتحاد الروسي).

أوضحت وزارة الخارجية الروسية كيف يستخدم الغرب آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الغرب يستخدم تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا كوسيلة للضغط على السلطات.

وفي وقت سابق ، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2533 لتمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود. صوتت 12 دولة لصالحه ، وامتنعت روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان.

وبحسب الوثيقة ، فإن إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الحدود لإدلب تبقى خارج سيطرة الحكومة السورية. وقد تم تمديد الآلية لمدة عام ، وليس لمدة ستة أشهر كما كانت من قبل. لن يتم التسليم إلا من خلال معبر باب الهوى الحدودي.

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لعرقلة الدول الغربية التعديلات التي أدخلها الجانب الروسي والصين. ويشمل ذلك مقترحات بإدراج معلومات عن تأثير العقوبات من جانب واحد في التقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا.

"وكما أظهرت المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فإن البلدان الغربية تواجه مشاكل في هذا الصدد — احترام قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي. وهذا يؤكد مرة أخرى رغبة هذه البلدان في استخدام آلية فرض الجزاءات الانفرادية عبر الحدود التي اعتمدت على الإلتفاف على مجلس الأمن الدولي والتمييز ضد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وزيادة المعاناة للسوريين المقيمين هناك. على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات في سياق الوباء.

ويرى أنه من غير المناسب تمديد العقوبات ، فمنذ ست سنوات منذ بدئ الآلية العابرة للحدود ، استعادت السلطات السورية سيطرتها على معظم الأراضي الوطنية.

حاولت القوات الأمريكية منع دورية روسية في الحسكة

اعاقت القوات الأمريكية مرة أخرى دوريات الشرطة العسكرية الروسية. هذه المرة ، أغلقت قوات التحالف الطريق عمام دورية للقوات المسلحة الروسية المكونة من ست مركبات مدرعة على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة المالكية ومعبر سيمالكا الحدودي.