Волочкова объяснила, почему ее свадьба может не состояться

Москва, 17 июля. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее свадьба с таинственным возлюбленным может не состояться этой осенью, как было запланировано ранее. По словам звезды, она может не успеть организовать торжество.

Волочкова еще раз подтвердила наличие у нее избранника. Она объяснила, что огромные корзины с перьями и украшенными бриллиантами розами, которые она выкладывает в соцсетях, дарит ей именно ее таинственный возлюбленный. В интервью изданию «Собеседник.ru» она выразила свои опасения относительно судьбы своей свадьбы, запланированной ранее на осень этого года.

Причиной переноса или даже отмены церемонии может стать пандемия коронавируса. Балерина опасается, что не успеет подготовиться должным образом, однако пока никаких заявлений она делать не будет. Волочкова добавила, что от нее веет «добротой, теплотой, и сексуальностью», потому что у нее есть мужчина.

Стоит отметить, что личность избранника Волочковой пока не раскрывается. Она не показывала его в своих соцсетях; кроме того, он не посещал прошлое публичное празднование дня рождения звезды.

Ранее Волочкова опубликовала в Tik-tok ролик со странными танцами у собственного дома. Она крутила обруч, пытаясь удержать и спортивный снаряд, и равновесие. Пользователи предположили, что балерина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее Волочкова рассказала подробности о своих отношениях с бывшим любовником, бизнесменом Игорем Вдовиным. Как пояснила артистка в своей новой книге «Плата за успех», замуж она не вышла, чтобы избежать раздела имущества при разводе. Однако бывший возлюбленный все равно лишил ее 3 миллионов долларов.