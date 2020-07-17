Рустам Солнцев рассказал о проблемах Бузовой с алкоголем

Москва, 17 июля. Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал слухи о том, что у телеведущей Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Бузова появилась на съемочной площадке «Дома-2» навеселе и вела программу заплетающимся языком. Как сообщил Телепрограмме.про Солнцев, о проблемах с алкоголем Бузовой еще три года назад говорила ее коллега Дана Борисова. Теперь же, по его словам, масштабы напасти стремительно нарастают.

«Признаюсь, на съемках я обнаружил, что Оля не очень хорошо выглядит для своих лет, а именно состояние кожи. Очень многие пишут мне, что они давным-давно заметили, что Ольга находится в таком состоянии», — поделился Солнцев.

На вопрос о том, есть ли у Бузовой проблемы с алкоголем, Солнцев ответил да.

«Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста», — резюмировал экс-участник шоу.

Ранее поведение телеведущей прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, на эфир с пьяной Бузовой нужно было вызвать полицию и оштрафовать ведущую, потому что ее поведение попадает под статью 20. 21 КОАП РФ.